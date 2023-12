Mehr als Hälfte der Ascometal-Mitarbeiter betroffen

In Frankreich beschäftigt Swiss Steel insgesamt rund 2700 Mitarbeitende, wie Swiss Steel auf Anfrage mitteilte. Bei Ascometal sind es rund 1200 - von der geplanten Transaktion betroffen sind 715. Zum Umsatz und den Ertragszahlen wollte die Gruppe keine Angaben machen. Man wolle weiterhin ein europäischer Player mit Werken in der Schweiz, Deutschland und Frankreich bleiben, so der Stahlhersteller weiter.