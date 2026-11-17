Angesichts der höheren Gewinne plant Disney für das noch bis Ende September laufende Geschäftsjahr 2026/27 mit höheren Ausgaben für Inhalte - diese sollen um neun Prozent auf 26 Milliarden Dollar steigen. Ein Teil davon solle in internationale Programme fliessen, um das Streaminggeschäft zu stärken, sowie in Sportlizenzen.
Zudem sollen die Aktionäre im laufenden Geschäftsjahr mehr vom Kuchen abbekommen, denn die jährliche Dividende soll um 33 Prozent auf zwei Dollar je Aktie steigen.
Die bisherige Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2027 bestätigte Chef Josh D'Amaro: Geplant ist abermals ein zweistelliges Wachstum beim bereinigten Gewinn je Aktie. Der Gewinnanstieg dürfte dabei vor allem in der ersten Jahreshälfte anfallen. Dabei setzt Disney etwa auf den Kinostart von «Avengers: Doomsday» am 18. Dezember sowie auf die Übertragung des «Super Bowl», dem grossen Finalspiel der National Football League (NFL) im Februar. Für die zweite Jahreshälfte sagt der Konzern dagegen relativ stabile operative Ergebnisse voraus.
Der Disney-Aktienkurs fiel im vorbörslichen US-Handel in einem insgesamt schwachen Gesamtmarkt um rund 3 Prozent./tav/jha/mis
(AWP)