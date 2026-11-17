Der US-Unterhaltungskonzern Walt Disney hat auch im Schlussquartal von seinen gut laufenden Vergnügungsparks und einer florierenden Videostreamingsparte profitiert. Dabei schlug das Unternehmen die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Auf das ganze Geschäftsjahr 2025/26 gesehen kletterte der Erlös im Jahresvergleich um 8 Prozent auf mehr als 102 Milliarden US-Dollar (93 Mrd Euro). Das bereinigte Ergebnis je Aktie (ber EPS) stieg um 18 Prozent auf 7,02 Dollar, wie der Unterhaltungsriese am Dienstag in Burbank mitteilte. Dabei profitierte der Konzern auch von einer zusätzlichen Woche im Vergleich zum Vorjahr.