Das vom Departement für Finanzen und Gemeinden (DFG) erstellte Papier habe die Kantonsregierung zur Kenntnis genommen und sie habe die Umsetzung dazu beschlossen, teilte die Bank am Donnerstagabend mit. Dabei soll die GKB an ihrer Rechtsform als selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt festhalten und auch in Zukunft den öffentlichen Auftrag erfüllen.