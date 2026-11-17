Die Anleihekurse profitierten auch von den abbröckelnden Aktienmärkten. Vor allem an der schon zuletzt schwachen Technologiebörse Nasdaq standen die Kurse unter Druck. Marktbeobachter verwiesen auf zunehmende Inflations- und Zinssorgen sowie die Unsicherheit vor dem Börsengang des KI-Plattformbetreibers Anthropic und wegen der weiteren Entwicklung beim KI-Halbleitergiganten Nvidia . Die als sicher geltenden Anleihen waren daher gefragt./jsl/he/jha/