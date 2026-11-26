Die Kosten setzen sich demnach zum einen aus den Gebühren des Sparplan-Anbieters, zum anderen aus den laufenden Produktkosten der angebotenen Fonds und ETF zusammen. Gebührenunterschiede seien daher nicht nur zwischen den Anbietern festzustellen. Auch je nach ausgewähltem ETF oder Fonds könnten sie höchst unterschiedlich ausfallen.