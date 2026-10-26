Die Erneuerung des Zentralen Migrationsinformationssystems (Zemis) läuft finanziell aus dem Ruder. Die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) warnt in einem am Montagabend publizierten Bericht vor explodierenden Kosten. Diese werden auf 193 Millionen Franken geschätzt - 127 Millionen mehr als ursprünglich vorgesehen. 2022 hatte das Parlament noch einen Kredit von rund 50 Millionen bewilligt.