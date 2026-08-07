Beantragt hatte die Massnahmen der Schweizer Bauernverband (SBV). Dessen Präsident Markus Ritter hatte Mitte Woche lobende Worte für den Bundesrat gefunden: Dieser habe «richtig entschieden». Die Futtermittelpreise seien enorm angestiegen - auch im Ausland. Wegen der Trockenheit sei das Problem im Moment eher die Verfügbarkeit - und zwar nicht nur in der Schweiz.