Beantragt hatte die Massnahmen der Schweizer Bauernverband (SBV). Am Freitag begrüsste der Verband denn auch die Importerleichterungen für Silomais: «Sie werden dazu beitragen, die derzeit schwierige Futtermittelversorgung auch in den Nachbarländern zu stützen. Diese Massnahme trägt somit zur Entlastung der Lage bei, auch wenn erst ausreichende Niederschläge eine Rückkehr zur Normalität ermöglichen werden», sagte der stellvertretende Direktor des SBV, Michel Darbellay, auf Anfrage von Keystone-SDA.