«Wir arbeiten in der gesamten Gruppe intensiv daran, unsere Effizienz zu steigern und Kosten entlang der gesamten Wertschöpfungskette weiter zu senken», sagte Südzucker-Chef Niels Pörksen laut Mitteilung. Dabei gebe es erste Erfolge. Der Manager bestätigte zugleich die bereits Ende September angehobenen Jahresziele. So soll der Umsatz bei 8,3 bis 8,7 Milliarden Euro herauskommen. Davon sind im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 4,19 Milliarden Euro erreicht, damit lag der Erlös nur knapp unter dem Vorjahresniveau.