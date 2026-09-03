Timo Knak wird den Bereich Advisory Anfang Oktober von Tobias Valk übernehmen. Knak verfüge über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Advisory, Corporate Finance und Mergers & Acquisitions. Dabei habe er etwa zahlreiche nationale und internationale Transaktionen begleitet. Tobias Valk werde weiter als Global Lead Partner für KMPG tätig sein.