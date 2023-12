KPMG sei gut in das neue Finanzjahr gestartet, sagte KPMG-Schweiz-Chef Stefan Pfister in einem Videointerview. Er zeigte sich daher optimistisch, dass das Unternehmen an seinen Wachstumspfad der vergangenen Jahre werde anknüpfen können. Unsicherheiten gebe es aber in Hinblick auf das geopolitische Umfeld. Dieses könnte sogar noch herausfordernder werden, sagte er weiter.