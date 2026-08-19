Die Krankenkasse KPT regelt frühzeitig ihre Nachfolge an der Spitze. Der bisherige stellvertretende CEO Peter Hug übernimmt per 1. Juni 2027 die operative Leitung von Thomas Harnischberg. Dieser bleibt dem Unternehmen danach als Berater des Verwaltungsrats erhalten und soll später selbst in das Gremium einziehen.