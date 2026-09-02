Die Wasserkraftwerke im Grimsel- und Sustengebiet gehören zu den grossen Anlagen des Landes. Mit dem absehbaren Auslaufen der Wasserkraftkonzession im Jahr 2042 und deren Erneuerung machte sich die Berner Kantonsregierung Gedanken zur künftigen Eigentümerschaft der Kraftwerke Oberhasli (KWO). Mehr bernische, weniger auswärtige Beteiligung, so grob das Motto.