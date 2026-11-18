Dahinden sei am Aufbau von Prio.Swiss beteiligt gewesen und gehöre dem Vorstand seit der Gründung des Verbands im Dezember 2024 an, heisst es in der Mitteilung. Bis Ende Oktober 2026 führte er Swica rund 15 Jahre lang als CEO.
Gründungspräsident und alt Ständerat Gutzwiller hatte die Zusammenführung der bisherigen Branchenverbände Santésuisse und Curafutura massgeblich mitgestaltet. Seit Juni 2025 gehören Prio.Swiss sämtliche 34 Schweizer Krankenversicherer an, wie der Verband in der Mitteilung betont.
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(AWP)