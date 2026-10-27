Auslöser war eine Demonstration selbst ernannter Antifaschisten vor der Universität Deusto. Dort sollte der umstrittene Influencer Vito Quiles am Montagabend auftreten. Er sagte die Veranstaltung jedoch kurz vorher aus Sicherheitsgründen ab. Anschliessend zogen Hunderte randalierend durch die Stadt. Sie setzten ein Polizeimotorrad sowie ein halbes Dutzend weitere Fahrzeuge und zahlreiche Müllcontainer in Brand. Sie warfen zudem Steine und Feuerwerkskörper auf Beamte. Auch eine Polizeiwache wurde angegriffen.