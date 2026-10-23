BASF-Betriebsratschef Sinischa Horvat sieht in den Übernahmeplänen «Chancen für den Chemiestandort Deutschland und seine Beschäftigten liegen», wie er dem «Mannheimer Morgen» sagte, fügte aber auch hinzu: «Eine mögliche Übernahme von Evonik muss sich aus unserer Sicht daran messen lassen, welche Perspektiven sie für die Unternehmen, ihre Standorte und vor allem für die Beschäftigten eröffnet.» Er besteht auf Jobsicherheit für die Beschäftigten des BASF-Stammwerks in Ludwigshafen und Investitionen in den Standort. Die bestehende Standortvereinbarung dürfe «durch eine mögliche Übernahme weder infrage gestellt noch durch deren Finanzierung oder Folgekosten ausgehöhlt werden»./mis/men/stk/DP/mis