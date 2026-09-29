Der Bund ist mit einem Anteil von gut 13 Prozent zweitgrösster Aktionär der Commerzbank - eine Folge der Rettung des Dax -Konzerns in der globalen Finanzkrise. Der Bund hat daher ein Wort bei der geplanten Übernahme mitzureden, kann diese aber auch nicht verhindern. Die Unicredit könnte den Staatsanteil abkaufen, der dem Bund zwei Sitze im Aufsichtsrat sichert, das wäre aber wegen des hohen Commerzbank-Kurses aber teuer. Ein Sprecher der Unicredit wollte sich auf Anfrage nicht zum «FT»-Bericht äussern.