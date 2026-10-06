Als grösste Investoren seien der Batteriehersteller CATL und der WeChat-Betreiber Tencent mit im Boot. Auf Basis bereits unterzeichneter Vereinbarungen könnte die Runde sogar knapp 100 Milliarden Yuan erreichen, hiess es. Dabei sei die starke Nachfrage nach den Anteilen von Deepseek unter anderem auf den erfolgreichen Start des jüngsten KI-Modells V4 Flash zurückzuführen. Eine offizielle Bestätigung gab es zu dem Bericht nicht.