Die Reform des veralteten Postgesetzes kommt in die Gänge. Das Bundeskabinett billigte am Mittwoch einen Vorschlag des Bundeswirtschaftsministeriums, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen erfuhr. Die noch aus den 1990er Jahren stammenden Regeln sollen der veränderten Nachfrage im Internetzeitalter angepasst werden sollen. Nun sind Bundestag und Bundesrat am Zug, im Frühjahr nächsten Jahres könnte die Reform final beschlossen sein.

20.12.2023 12:26