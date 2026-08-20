Waipu-TV wird von der Exaring AG betrieben an der Freenet mit 74,6 Prozent die Mehrheit hält. Im April hatte Freenet mitgeteilt, für den Geschäftsbereich mehrere strategische Optionen zu prüfen, darunter auch einen Börsengang. Bloomberg hatte bereits im vergangenen Jahr berichtet, dass Freenet verschiedene Optionen für die Streamingplattform prüfe. Damals sei der Wert von Waipu.TV Insidern zufolge auf bis zu 1,5 Milliarden Euro geschätzt worden./err/jha/