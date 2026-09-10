Die Huthi warfen Saudi-Arabien vor, innerhalb von 24 Stunden mehr als 60 Luftangriffe in mehreren Provinzen geflogen zu haben. Das Königreich war 2015 militärisch in den Krieg eingetreten und suchte in vergangenen Jahren einen Ausweg. Die Bedrohung aus dem benachbarten Jemen, von wo aus die Huthi Ölanlagen und zivile Ziele in Saudi-Arabien angriffen, hält aber an.