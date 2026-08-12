Die USA und Israel hatten am 28. Februar den Iran angegriffen. Mitte April erklärte US-Präsident Donald Trump eine einseitige Waffenruhe in dem Konflikt. Mitte Juni einigten sich die USA und der Iran unter Vermittlung Pakistans dann auf ein Rahmenabkommen, das eine Waffenruhe vorsah und den Weg zur Beendigung des Krieges über weitere Verhandlungen binnen 60 Tagen ebnen sollte. Immer wieder allerdings kam es zu gegenseitigen Angriffen, vor allem in der zweiten Julihälfte. Zu vertieften Verhandlungen kam es in der Folge nicht.