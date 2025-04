Merck KGaA steht Kreisen zufolge kurz vor der Übernahme des US-Krebsspezialisten Springworks Therapeutics für etwa 3,5 Milliarden Dollar. Der Kauf könnte am Montag bekanntgegeben werden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Dem «Wall Street Journal» zufolge zahlt der Darmstädter Pharma- und Chemiekonzern einen Preis in der Nähe von 47 US-Dollar je Aktie. Zuletzt notierte das Springworks-Papier knapp 9 Prozent höher bei 44,74 Dollar.