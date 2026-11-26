Zwar würden alle Abteilungen aufgefordert, Sparpotenzial zu identifizieren, doch stünden vor allem die Produkt-, Entwicklungs- und Vertriebsabteilungen im Fokus, so Bloomberg weiter. Zuletzt beschäftigte SAP weltweit rund 113.000 Mitarbeiter.
SAP hatte in der Vergangenheit zum Start ins neue Jahr parallel zur Veröffentlichung seiner Jahresergebnisse umfangreiche Umstrukturierungen angekündigt - zuletzt im Jahr 2024. Im Zuge der damaligen Massnahme wurden rund 10.000 Stellen durch freiwilliges Ausscheiden und Umschulungen abgebaut./mis/stk
(AWP)