SAP hatte in der Vergangenheit zum Start ins neue Jahr parallel zur Veröffentlichung seiner Jahresergebnisse umfangreiche Umstrukturierungen angekündigt - zuletzt im Jahr 2024. Im Zuge der damaligen Massnahme wurden rund 10.000 Stellen durch freiwilliges Ausscheiden und Umschulungen abgebaut. Auf der anderen Seite allerdings stellt SAP aber auch ein, auch um die Belegschaft zu verjüngen und stärker auf Kompetenzen rund um Künstliche Intelligenz (KI) auszurichten. Zudem bekamen die Walldorfer damals durch einen Zukauf neue Mitarbeiter hinzu.