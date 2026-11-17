Treffen der «Koalition der Willigen»

An diesem Donnerstag findet in Berlin ein Treffen der «Koalition der Willigen» statt, zu dem Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) eingeladen hatte. Nach Angaben der Bundesregierung werden dazu mehr als 20 Staats- und Regierungschefs erwartet. Der US-Beamte betonte, dass die «Koalition der Willigen» neben der Nato und weiteren Sicherheitsgarantien eine wichtige Rolle im Sicherheitsgefüge der Ukraine nach dem Krieg spielen könnte.