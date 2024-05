Der Volkswagen-Konzern könnte laut Kreisen in den kommenden Wochen den gestiegenen Kurs der Traton-Aktien zu einem Anteilsverkauf nutzen. Der Konzern trage sich mit dem Gedanken, Aktien im Umfang von 500 Millionen bis einer Milliarde Euro an der Nutzfahrzeugholding zu verkaufen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf Insider.