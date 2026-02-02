D'Amaro leitet mit den Themenparks den seit 2020 gewinnträchtigsten Geschäftszweig des Konzerns, zu dem auch die Kreuzfahrten gehören. Das Kontrollgremium könne sein Urteil aber auch noch ändern, hiess es in dem Bericht weiter. Der Verwaltungsrat habe noch nichts zu einer neuen Konzernspitze entschieden und werde sich dazu äussern, wenn die Wahl getroffen sei, hiess es vom Unternehmen in einer Stellungnahme.