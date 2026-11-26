Die Amtszeit bei der EZB dauert acht Jahre, der Präsident kann nicht wiedergewählt werden. Die Zentralbank mit Sitz in Frankfurt entscheidet über die Geldpolitik im Euroraum und bestimmt die Leitzinsen, die für Sparer, Kreditnehmer und Banken wichtig sind und weitreichenden Einfluss an den Finanzmärkten haben. Oberstes Ziel der EZB ist es, für Preisstabilität im Euroraum zu sorgen und die Inflation mittelfristig bei zwei Prozent zu halten.