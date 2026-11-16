Die Aussage steht im Widerspruch zu Angaben von US-Unterhändler Jared Kushner, wonach Putin sich bereit erklärt hat, europäische Vertreter an den Ukraine-Friedensgesprächen zu beteiligen. Das solle bereits bei der nächsten Verhandlungsrunde der Fall sein, hatte Kushner in der vergangenen Woche nach einem Treffen mit Putin in Moskau erklärt.