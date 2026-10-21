Ein trilaterales Treffen zwischen den USA, Russland und China ist aus Sicht des Kremls möglich. «Von drei Seiten gibt es die Auffassung, dass es gut wäre, sich zu treffen», sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow dem russischen Staatsfernsehen. Russland strebt ein solches Treffen am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) im chinesischen Shenzhen im November an. Eine klar festgelegte Tagesordnung gebe es bislang nicht.