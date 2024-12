Nach dem Absturz des aserbaidschanischen Passagierflugzeugs in Kasachstan will Russland zunächst nicht auf die Schuldvorwürfe aus Baku eingehen. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte kühl, dass die aserbaidschanischen Äusserungen in Moskau bekannt seien. Demnach gab es auch Forderungen in Baku, Moskau solle sich dafür entschuldigen, dass die Maschine von der russischen Flugabwehr erfasst worden und dadurch abgestürzt sei. Peskow lehnte das ab und forderte erneut, die Ermittlungsergebnisse abzuwarten.