Russland hat den geplanten nächsten siebenjährigen EU-Haushalt als Kriegsfinanzierung für die Ukraine kritisiert. Die EU wolle eine grosse Summe zahlen, um den Krieg in der Ukraine weiter zu finanzieren, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow mit Blick auf die zweitägigen Verhandlungen der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel. «Das ist kein Geld für den Frieden», sagte er. Die Folgen für die Verhandlungen zu Beendigung des Krieges seien keine guten, meinte der Vertraute von Kremlchef Wladimir Putin.