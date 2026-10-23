Das Dreiertreffen in Abu Dhabi war am Dienstag nach einem Besuch des US-Unterhändlers Steve Witkoff bei Putin in Aussicht gestellt worden. Als Zeitraum wurde ein Termin ab dem 10. November genannt. Das wäre nach den Kongresswahlen in den USA am 3. November, aber vor einem möglichen Treffen Putins mit US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping beim Asien-Pazifik-Gipfel am 18./19. November.