Die russische Führung hat vergangene Woche erklärt, dass die Vertreter Europas zunächst in Moskau ihre Vorstellungen vortragen sollten. Bislang sind die europäischen Staaten nur mittelbar durch ihren Draht zur Ukraine und zu den USA an Gesprächen über ein Ende des russischen Angriffskriegs beteiligt. Sie haben festgelegt, dass Deutschland, Frankreich, Italien, Polen und das Nicht-EU-Mitglied Grossbritannien sowie EU-Vertreter aus Brüssel für Europa sprechen sollen./fko/DP/zb