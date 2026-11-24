Zu einer Beteiligung der Europäer gebe es unterschiedliche Ansichten. «Die Europäer bestehen darauf, dass es dann ein Viererformat sein soll. Wir verstehen bislang nicht, welchen Mehrwert die Teilnahme der Europäer bringen könnte, welchen zusätzlichen Beitrag zu einer Friedensregelung das leisten soll», sagte Peskow.
Die russische Führung hat vergangene Woche erklärt, dass die Vertreter Europas zunächst in Moskau ihre Vorstellungen vortragen sollten. Bislang sind die europäischen Staaten nur mittelbar durch ihren Draht zur Ukraine und zu den USA an Gesprächen über ein Ende des russischen Angriffskriegs beteiligt. Sie haben festgelegt, dass Deutschland, Frankreich, Italien, Polen und das Nicht-EU-Mitglied Grossbritannien sowie EU-Vertreter aus Brüssel für Europa sprechen sollen./fko/DP/zb
(AWP)