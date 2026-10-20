Peskow reagierte auch auf Äusserungen Trumps, der an den Friedensabsichten Selenskyjs öffentlich gezweifelt hatte. «Für uns ist es wichtig, dass es sich um einen legitimen Vertreter der Staatsgewalt handelt, der bereit ist, Verantwortung zu übernehmen und die notwendigen Entscheidungen zu treffen, um diesen Krieg zu beenden», sagte Peskow. Putin hat immer wieder Präsidentenwahlen in der Ukraine gefordert. Die dortige Rechtslage verbietet aber Wahlen während eines Kriegs./mau/DP/jha