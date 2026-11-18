Putin und Trump könnten sich noch am Mittwochabend (Ortszeit) beim offiziellen Abendessen treffen, sagte Uschakow. Sie hätten mehrfach Gelegenheit in Shenzhen, sich zu sehen. In jedem Fall solle es ein vollwertiges bilaterales Gespräch im kleinen Kreis geben. «Dabei erwarte ich, dass unser Präsident und der Präsident der Vereinigten Staaten mehrfach im Zuge der Arbeit beim Apec-Gipfel miteinander sprechen», sagte Uschakow.