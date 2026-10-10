Treffen von Putin und Trump auf Apec-Gipfel erwartet

Laut Uschakow sprachen Putin und Trump auch über den Krieg. Putin habe dabei deutlich gemacht, dass Russlands Haltung mit Blick auf die Ziele der «militärischen Sonderoperation» unverändert bleibe. Putin schätze die Fokussierung von Trump und seinem Team auf einen Dialog mit Russland. Es werde erwartet, dass sich die beiden Präsidenten auf dem Wirtschaftsgipfel der Apec-Staaten Mitte November in China treffen könnten, ein Zeitpunkt müsse noch festgelegt werden.