Der russische Präsident Wladimir Putin und sein chinesischer Kollege Xi Jinping wollen sich voraussichtlich an diesem Mittwoch auf dem Apec-Gipfel in China treffen. Bei den chinesisch-russischen Gesprächen in Shenzhen sollen unter anderem die Situation auf der koreanischen Halbinsel und der seit Februar 2022 andauernde russische Krieg gegen die Ukraine angesprochen werden, sagte der aussenpolitische Berater des Kremls, Juri Uschakow.