Russland hatte der Nato vor wenigen Tagen mit Blick auf ein Manöver des Bündnisses eine «beispiellose Eskalation der militärisch-politischen Lage rund um die russische Region Kaliningrad» vorgeworfen. Zugleich hiess es, Moskau sei bereit, «das gesamte ihm zur Verfügung stehende Arsenal an Streitkräften und Fähigkeiten, einschliesslich Atomwaffen, einzusetzen, um sein Territorium zu verteidigen, sollten die Nato-Staaten irgendeinen Versuch unternehmen, die Region Kaliningrad vom Rest des Landes zu isolieren».
«Verweise auf irgendwelche Bedrohungen sind völlig unangebracht», sagte Peskow weiter. «Ja, es gibt tatsächlich unsere Doktrindokumente, in denen die Modalitäten und Bedingungen für den Einsatz bestimmter Waffenarten klar festgelegt sind», wurde er von russischen Staatsagenturen zitiert. «Aber alles dient einem einzigen Ziel - dem Schutz der territorialen Integrität und der Existenz des russischen Staates selbst.»/cha/DP/nas
(AWP)