Russland hat nach den Worten von Kremlsprecher Dmitri Peskow keine Pläne für einen Einsatz nuklearer Waffen. «Es sind die Europäer, die über den Einsatz von Atomwaffen durch Russland nachdenken», sagte Peskow. Seiner Ansicht nach werde auf diese Weise in Europa Hysterie geschürt. «Und wir rufen sie dazu auf, ihre Emotionen zu zügeln und die Dinge objektiv zu betrachten», erklärte der Sprecher des russischen Präsidenten Wladimir Putin.