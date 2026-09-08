An der Front gibt es kaum Bewegung, gleichzeitig haben beide Seiten ihren Luft- und Seekrieg intensiviert. Die Zeichen stehen auf Eskalation. Erst am Wochenende hatten US-Unterhändler nach monatelanger Pause einen neuen Anlauf in den Bemühungen um ein Ende des seit mehr als viereinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine unternommen.