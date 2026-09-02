Tausende bangen in Zwickau um ihre Jobs

Die Autofabrik in Zwickau mit aktuell rund 8.000 Beschäftigten ist Vorreiter bei Volkswagen in der Produktion von E-Autos. Zudem wird hier ein neues Standbein im Bereich der Kreislaufwirtschaft aufgebaut. Bis Ende 2030 gibt es eine vertraglich vereinbarte Standort- und Beschäftigungsgarantie. «Wir müssen entlang unseres Erfolgskonzepts für unseren Standort werben», betont Kretschmer. «Und dann, bin ich sicher, haben wir auch eine gute Chance, dass die Wiege der Automobilindustrie in Zwickau-Mosel auch in den nächsten Jahrzehnten ein starker Standort der Automobilproduktion bleibt.»/hum/DP/jha