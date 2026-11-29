Die FDP wiederum hätte angesichts der geopolitischen Lage eine deutlichere Zustimmung erwartet, schrieb sie in ihrer Stellungnahme. Der SVP und die Mitte wirft sie vor, dass es ihnen nicht ausreichend gelungen sei, ihre Basis für sicherheitspolitische Vorlagen zu mobilisieren. Umso entschlossener müssten sich die Fraktionen dieser Parteien nun im Parlament «für eine mehrheitsfähige Lösung zur raschen Nachrüstung der Armee» einsetzen.