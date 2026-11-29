«Die Angstkampagne von SP, Grünen, EVP und GSoA hat nicht verfangen», teilte die Allianz Sicherheit Schweiz mit. Der Berner Mitte-Nationalrat und Präsident der Allianz Sicherheit Schweiz, Reto Nause, zeigte sich gegenüber dem Schweizer Fernsehen SRF erfreut, dass die bürgerliche Allianz trotz des «emotional bis gehässig» geführten Abstimmungskampf funktioniert habe.
Auf der anderen Seite wirft die SP dem Ja-Lager Verharmlosung vor. Dieses habe im Abstimmungskampf nicht davor zurückgeschreckt, die Tragweite dieses Gesetzes herunterzuspielen «und die Bevölkerung in die Irre zu führen», liess sich Co-Präsident Cédric Wermuth in der Stellungnahme seiner Partei zitieren.
Die Tragweite der Gesetzesänderung werde die Schweiz zu spüren bekommen, wenn Schweizer Waffen in bei Unrechtsregimen oder in Bürgerkriegen auftauchen werden, schrieb die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA), die federführend bei der Nein-Allianz aktiv war.
Das Ja zur Gesetzesrevision entbinde die Schweiz nicht von ihrer Verantwortung, die Menschenrechte und das Völkerrecht bei den Waffenexporten zu schützen, teilte Amnesty International mit. Man nehme den Bundesrat beim Wort, dass er Exportbewilligungen restriktiv handhaben werde und die Wiederausfuhr weiterhin nach Möglichkeit einschränke, schrieben auch die Grünen.
Positives Zeichen für die Tech-Industie
Wirtschaftsverbände sehen in der Annahme des revidierten Kriegsmaterialgesetzes derweil ein klar positives Zeichen für den Industriestandort Schweiz. Die bisherigen Exportrestriktionen hätten dazu geführt, dass Schweizer Unternehmen in westlichen Partnerstaaten Aufträge verloren hätten und von internationalen Beschaffungsprozessen ausgeschlossen worden seien, schrieb etwa der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse.
Die Revision des Kriegsmaterialgesetzes verbessere die Wettbewerbsfähigkeit der Branche und gebe den Unternehmen mehr Planungssicherheit, so der Schweizerische Arbeitgeberverband (SAV). Schweizer Unternehmen könnten sich damit wieder besser in internationale Partnerschaften und Lieferketten integrieren, schrieb Verband der Schweizer Tech-Industrie Swissmem.
Wahrung der Neutralität
Die bürgerlichen Parteien begrüssen die mit der Gesetzesrevision verbundene Stärkung der Verteidigungsfähigkeit der Schweiz, wie etwa die Mitte schrieb. Der Bundesrat müsse nun aber die neuen Regeln so anwenden, dass die Neutralität gewahrt bleibe und Exportbewilligungen nachvollziehbar kontrolliert würden, so die Stellungnahme der SVP.
Die FDP wiederum hätte angesichts der geopolitischen Lage eine deutlichere Zustimmung erwartet, schrieb sie in ihrer Stellungnahme. Der SVP und die Mitte wirft sie vor, dass es ihnen nicht ausreichend gelungen sei, ihre Basis für sicherheitspolitische Vorlagen zu mobilisieren. Umso entschlossener müssten sich die Fraktionen dieser Parteien nun im Parlament «für eine mehrheitsfähige Lösung zur raschen Nachrüstung der Armee» einsetzen.
Die Hoffnung einer nachhaltigen Stärkung der Armee verbindet auch die Schweizerische Offiziersgesellschaft (SOG) mit der Annahme der Vorlage. Sie sieht sich nun vor günstigeren Voraussetzungen für die Wiederausrüstung und Modernisierung der Schweizer Armee, wie die SOG mitteilte.
(AWP)