Thaci wies im Prozess jede Schuld von sich
Der 58-jährige Thaci hatte sich zuvor als «vollständig unschuldig» bezeichnet. Das Urteil, das der Vorsitzende Richter Charles Smith am Mittwoch verlas, nahm er äusserlich ungerührt entgegen. Für die Kriegsverbrechen, die Ende der 1990er-Jahre begangen wurden, hatte die Anklage für Thaci 45 Jahre Haft gefordert. Die Verteidigung forderte Freispruch. Knapp 300 Zeugen hatten in dem Prozess ausgesagt, 155 Opfer waren an dem drei Jahre dauernden Verfahren beteiligt.
Laut Anklage gehörten Thaci und drei Mitangeklagte der Führungsriege der kosovo-albanischen Befreiungsarmee (KLA) an, die im Kampf um ihre politischen Ziele schwerste Verbrechen begangen haben soll. Der Richter betonte aber, dass es in dem Verfahren nicht um die Ziele oder die Vorgehensweise der KLA ging, sondern ausschliesslich um «die individuelle Schuld der Angeklagten» für Kriegsverbrechen. Die drei anderen Angeklagten erhielten dafür ebenfalls hohe Gefängnisstrafen: Kadri Veseli wurde zu 18 Jahren verurteilt, Rexhep Selimi zu 13 Jahren und Jakup Krasniqi zu 25 Jahren.
Einige andere Anklagepunkte, darunter Fälle von Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wurden bei der Urteilsfindung nicht berücksichtigt, weil das Gericht dafür keine hinreichenden Beweise gesehen habe, wie der Richter erklärte.
Ministerpräsident, Aussenminister und Präsident
Thaci war zwischen 2008 und 2020 Ministerpräsident, Aussenminister und Präsident des Kosovo. Er war von seinem Amt zurückgetreten, um sich dem Gericht in Den Haag zu stellen. Alle vier Angeklagten hatten führende Positionen in der KLA und nach dem Krieg hohe politische Ämter inne. Thaci war nach dem Krieg von Politikern im Westen über Jahre hinweg als Gesprächspartner für eine angestrebte friedliche Lösung des Konflikts zwischen dem Kosovo und Serbien akzeptiert und auch von deutschen Spitzenpolitikern empfangen worden.
Die KLA hatte von 1998 bis 1999 gekämpft, um die Unabhängigkeit des vorwiegend von Albanern bewohnten Kosovos von Serbien zu erlangen. Das gelang schliesslich mit Hilfe der Nato, nachdem serbische Sicherheitskräfte im Kosovo schwere Kriegsverbrechen an der kosovo-albanischen Bevölkerung verübt hatten. Mit diesen beschäftigte sich das von den UN eingerichtete Kriegsverbrecher-Tribunal für das ehemalige Jugoslawien (ICTY).
Das Kosovo-Sondertribunal wurde unabhängig davon auf internationalen Druck 2015 eingerichtet. Es gehört zum Justizsystems des Kosovos, ist aber besetzt mit internationalen Richtern und Anklägern. Es war aus Sicherheitsgründen nach Den Haag verlegt worden. Gegen die vier Urteile kann noch Berufung eingelegt werden.
Empörung im Kosovo über Urteile in Den Haag
Im Kosovo löste der Richterspruch Empörung aus. «Es ist eine traurige, ungerechte und unverdiente Entscheidung», sagte der kosovarische Aussenminister Glauk Konjucfa zu kosovarischen Journalisten nach Verlassen des Gerichtssaals in Den Haag. Es sei ein «verheerendes Urteil für das Kosovo, für unseren Befreiungskrieg», fügte er hinzu. Im Krieg der KLA habe es «keinen kriminellen Mechanismus gegeben, um der Bevölkerung Schaden zuzufügen».
Die oppositionelle Demokratische Partei des Kosovos (PDK), die Thaci nach dem Kosovo-Krieg 1999 gegründet und an deren Spitze er 17 Jahre lang gestanden hatte, bezeichnet das Urteil als «grosse Ungerechtigkeit». Die im Verfahren vorgebrachten Anschuldigungen und Beweise seien von der serbischen Propaganda «erfunden» worden, «um den gerechten Krieg der KLA zu kriminalisieren», hiess es in einer Mitteilung der Partei, die sie auf Facebook veröffentlichte.
Tränengas gegen gewalttätige Demonstranten in Den Haag
Im ganzen Kosovo verfolgten Tausende Menschen auf Grossbildschirmen im öffentlichen Raum die Urteilsverkündung. Mehrere Hundert Thaci-Anhänger demonstrierten in der Folge in Pristina vor dem Sitz der EU-Rechtsstaatsmission Eulex. Einige von ihnen warfen Steine gegen das Gebäude. Grosse Proteste mit mehreren Zehntausend Teilnehmern gegen das Verfahren hatte es am vergangenen Samstag gegeben.
In Den Haag protestierten am Mittwoch laut der niederländischen Nachrichtenagentur ANP mehrere Hundert Kosovaren gegen den Prozess und die Urteile. Sicherheitskräfte seien mit Steinen beworfen worden. Die Polizei habe Tränengas eingesetzt, um gewalttätige Demonstranten zu vertreiben./str/DP/men
(AWP)