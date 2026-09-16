Ministerpräsident, Aussenminister und Präsident

Thaci war zwischen 2008 und 2020 Ministerpräsident, Aussenminister und Präsident des Kosovo. Er war von seinem Amt zurückgetreten, um sich dem Gericht in Den Haag zu stellen. Alle vier Angeklagten hatten führende Positionen in der KLA und nach dem Krieg hohe politische Ämter inne. Thaci war nach dem Krieg von Politikern im Westen über Jahre hinweg als Gesprächspartner für eine angestrebte friedliche Lösung des Konflikts zwischen dem Kosovo und Serbien akzeptiert und auch von deutschen Spitzenpolitikern empfangen worden.