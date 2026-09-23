In einer Pressekonferenz in New York hatte sich Van der Bellen am Dienstag zustimmend über die Rede des jordanischen Königs Abdullah II. in der UN-Generaldebatte geäussert. Im Westjordanland und im Gazastreifen geschähen Verletzungen des Völkerrechts, Gewalt gegen Palästinenser und erzwungene Ansiedlungen, so Van der Bellen. «Das läuft unter Kriegsverbrechen, das muss man offen aussprechen», sagte er. Die israelische Regierung bewege sich mit ihrem Vorgehen «auf gefährliches Terrain», fügte der ehemalige Chef der österreichischen Grünen hinzu.