Durch Krisen wie die Covid-Pandemie und internationale Konflikte sind der deutschen Wirtschaft seit 2020 laut einer Untersuchung hohe Milliardeninvestitionen entgangen. In diesem Zeitraum investierten die Unternehmen rund 470 Milliarden Euro weniger, als nach dem historischen Trend zu erwarten gewesen wäre, wie aus einer Berechnung des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln hervorgeht.