«Kein akuter Informationsbedarf»

Der Entfall sei «ein Ausweis für den erfreulichen Umstand, dass zumindest in der Gläsernen Manufaktur derzeit kein akuter Informationsbedarf in der Belegschaft besteht», so Lossie. Der Konzernvorstand hatte sich demnach grundsätzlich zu einem Termin in Dresden bereiterklärt, man habe dann aber verzichtet. Die nächste reguläre Betriebsversammlung findet den Angaben nach in wenigen Wochen statt.