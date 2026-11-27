Verkauf Anfang 2027 geplant

Doch nun soll Lalique SA verkauft werden. Laut der rechtlichen Vorgaben in Frankreich würden nun die Personalvertreter des Unternehmens informiert und angehört, hiess es. Danach könnte der Verkauf Anfang des nächsten Jahres umgesetzt werden. Angaben zum Preis und weiteren Verkaufskonditionen werden in der Mitteilung keine gemacht.