«Wichtige Verbesserungen»

Wichtige Verbesserungen nach der Vernehmlassung sieht dagegen der branchenübergreifende Verband Swissholdings. Die Sorgfaltsprüfung richtet sich nun stärker nach den tatsächlichen Risiken und sei verhältnismässig. Damit könnten die Unternehmen ihre Anstrengungen dort einsetzen, wo die Risiken am höchsten seien, ohne ihre Geschäftspartner unnötig zu belasten.