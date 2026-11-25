Der Bundesrat habe seinen Entwurf für ein Gesetz über die nachhaltige Unternehmensführung (NUFG) nach der Vernehmlassung noch abgeschwächt, schrieb die Koalition für Konzernverantwortung. Er sei damit der Konzernlobby noch weiter entgegengekommen.
Doch für die breit abgestützten Forderungen des Initiativkomitees habe der Bundesrat kein Gehör, obwohl sie in der Bevölkerung grossen Rückhalt hätten. Die Konzernverantwortungsinitiative wurde 2025 eingereicht, nach rekordkurzer Sammelzeit.
Das Komitee kritisiert zudem, dass ausgerechnet der Rohstoffsektor zu grossen Teilen aus dem Gesetzesentwurf ausgespart werde. In diesem in der Schweiz starken Sektor bestünden die grössten Risiken. Auch im Vergleich mit den Sorgfaltspflichten in der EU habe das NUFG Defizite.
«Wichtige Verbesserungen»
Wichtige Verbesserungen nach der Vernehmlassung sieht dagegen der branchenübergreifende Verband Swissholdings. Die Sorgfaltsprüfung richtet sich nun stärker nach den tatsächlichen Risiken und sei verhältnismässig. Damit könnten die Unternehmen ihre Anstrengungen dort einsetzen, wo die Risiken am höchsten seien, ohne ihre Geschäftspartner unnötig zu belasten.
Erleichterungen stellt der Verband auch bei der Berichterstattung fest. Die weitreichenden Befugnisse der Aufsicht seien punktuell eingeschränkt und die Haftungsregeln abgeschwächt worden.
Noch nicht vollständig gelungen sei die Angleichung ans EU-Recht, schrieb der Verband. Ein Verweis auf das allgemeine Haftungsrecht könne zwar einfacher aussehen, berge aber Unsicherheiten. Denn es bleibe offen, wie die Gerichte die Bestimmung anwendeten. Einen regulatorischen Schweizer Alleingang dürfe es nicht geben.
Mit dem Gegenvorschlag würden die Menschenrechte und das Klima nicht wirksam geschützt, liess sich die Zürcher Grünen-Nationalrätin Meret Schneider in einer Mitteilung ihrer Partei zitieren. «Der Bundesrat ist vor der Konzernlobby eingeknickt». Es sei nun am Parlament, wirksame Vorschriften zu erlassen.
«Verheerendes Signal»
Harsche Kritik kommt auch aus anderer Richtung: Indem der Bundesrat mit dem geplanten Gesetz über die nachhaltige Unternehmensführung links-grünen Kräften und NGO's entgegenkomme, trage er zur Vernichtung von Jobs bei, schrieb die FDP. Und das trotz der rekordhohen Jugendarbeitslosigkeit.
Statt die Unternehmen zu entlasten, schaffe der Bundesrat mit neuen Vorschriften, Berichtspflichten und Kontrollen zusätzliche bürokratische Hürden. Die Initiative bezeichnet die FDP als «Jobkiller-Initiative». Dass ihr der Bundesrat mit einem Gesetz entgegenkomme, sei ein verheerendes Signal.
Der Gegenvorschlag nehme die Einhaltung von Menschenrechten und Umweltstandards auf, schrieb die GLP. Die Orientierung an den europäischen Richtlinien und die Vermeidung eines «Swiss Finish» sei für die Schweizer Wirtschaft zentral. Einheitliche Standards schafften Rechtssicherheit und verhinderten Wettbewerbsnachteile für Schweizer Unternehmen.
(AWP)