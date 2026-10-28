Welle der Kritik

Seit dem Auftritt steht der 57-jährige Döllner von verschiedenen Seiten in der Kritik. Die Linke forderte bereits seinen Rücktritt - mehr als 100.000 Internetnutzer sehen es auch so. Sie schlossen sich einer entsprechenden Petition von Campact an. Der Auftritt am Wochenende sei «heuchlerisch, unterwürfig sowie politisch ein Kniefall vor Trumps Erpressungsversuchen», heisst es darin. Der Manager solle zurücktreten. Die spendenfinanzierte Kampagnenorganisation Campact hat sich die Stärkung der Demokratie, den Einsatz für soziale Gerechtigkeit und den Kampf für Umwelt- und Klimaschutz auf die Fahnen geschrieben./kf/wim/bf/ruc/DP/mis